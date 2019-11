1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Jorge Jesus visitou o Instituto Nacional do Cancro (INCA) do Rio de Janeiro, Brasil, esta quinta-feira, dia 28. Além de conhecer o setor da pediatria, o treinador do Flamengo fez questão de surpreender a instituição com uma doação monetária.

"Espero ver o INCA cada vez melhor e mais forte", escreveu Jorge Jesus nas redes sociais, depois de anunciar vai dar todo o dinheiro referente aos direitos de autor da sua autobiografia, editada em dezembro, à instituição. Nos comentários ao seu Instagram, multiplicam-se os elogios à atitude da figura do futebol.