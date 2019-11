1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Já ‘cheira’ a Natal na herdade que Manuel Luís Goucha e o companheiro, Rui Oliveira, têm no Alentejo. As primeiras imagens foram reveladas pelo apresentador da TVI no Instagram, onde revelou que “levou seis a horas a montar a árvore de Natal”.

Veja abaixo o vídeo: