Este fim de semana, Pedro Teixeira usou a sua página de Instagram para responder a várias questões colocadas pelos fãs. Durante o questionário, o ator falou sobre vários aspectos da sua vida pessoal e profissional, começando por descartar a possibilidade de conduzir o programa das manhãs da TVI ao lado de Manuel Luís Goucha.

“Eu ao lado do Goucha nas manhãs? Não. Estou muito bem como estou. Não vou trabalhar com o Goucha nas manhãs”, referiu.

Em seguida, Pedro Teixeira satisfez ainda mais a curiosidade dos fãs e respondeu a várias questões sobre a namorada, Sara Matos, esclarecendo inclusive os diversos rumores de gravidez que circulavam nas redes sociais. "Mas porque é que muita gente está a perguntar se a Sara está grávida? Não está", garantiu.

O ator admitiu ainda que tem acompanhado a personagem de Sara Matos na novela Terra Brava, da SIC. "Gosto de ver a Sara, sim. Mas a novela Na Corda Bamba, TVI, é um novelão. Deviam ver. A novela que estou a fazer agora e que estreia em breve (nome provisório Vitória) também é uma grande novela, têm de ver", rematou.

Importa que referir qua Sara Matos manifestou, recentemente, a vontade de ser mãe, indo ao encontro do desejo do ator em aumentar família. Recorde-se que Pedro Teixeira já é pai de uma menina, Maria, de nove anos, fruto do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.