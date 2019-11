Instagram

Ana Sofia Martins e David Fonseca casaram-se em segredo no passado dia 27 de setembro. A notícia surpreendeu porque os dois nunca assumiram o namoro publicamente, mas agora, depois do músico ter estado n’ O Programa da Cristina e ter falado do enlace, também a manequim e atriz revelou alguns pormenores.

Ana Sofia começou por dizer que David a conquistou por ser "uma pessoa muito íntegra, o que faz toda a diferença. E tem um sentido de humor que as pessoas não conhecem, porque conhecem aquele lado mais sério, mais artístico dele. Ele faz-me rir todos os dias. Não posso pedir mais".

Depois, contou que não usou vestido de noiva. "Não me identifico porque não tem a ver com a minha maneira de ser, mas fui de smoking branco. Sempre fui muito maria-rapaz", disse em conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes.

Embora não quisesse revelar demasiado, Ana Sofia Martins explicou ainda que levou um buquê com flores brancas e que está “feliz, muito feliz!”.