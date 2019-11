Um dos temas do seu programa desta terça-feira, dia 12, eram as formas de atenuar as rugas. Manuel Luís Goucha não se importou de assumir que já aderiu ao botox para minimizar os efeitos da idade no seu rosto.

"Eu, de vez em quando, de seis em seis meses, sou capaz de fazer umas injeções de botox aqui [apontando para a testa] aliás, está na altura de ir fazer (…) São micro injeções nesta zona, aquilo não custa nada…”, revelou o comunicador durante o formato da manhã.

“Eu ponho [botox] quando me apetece…. Eu é que digo que ponho porque me apetece por e ninguém tem nada a a ver com isso. Qual é o problema?", revelando que ainda esta semana confidenciou ao marido que está na altura de voltar a submeter-se aos tratamentos.

Reprodução Instagram, DR