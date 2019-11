Pedro Scooby não ganhou para o susto esta terça-feira, 12 de novembro. O surfista sofreu um acidente no mar da Nazaré, enquanto competia. Entretanto, na sequência do susto, Pedro Scooby recebeu uma declaração de amor por parte da nova namorada, Cíntia Dicker.

Nas redes sociais, a modelo partilhou uma fotografia do casal, captada durante um passeio à beira-mar na Nazaré, acompanhada de uma mensagem muito especial. "Dá a quem amas asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que no início do ano, o surfista brasileiro veio morar para Portugal com a então mulher, Luana Piovani, e os três filhos de ambos, Dom, de seis anos, e os gémeos Bem e Liz, de dois. Entretanto, o casal separou-se e Pedro Scooby teve um fugaz romance com a cantora, Anitta. No início deste mês, o sufista tornou público o romance com Cintia Dicker.

