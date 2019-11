Reprodução Instagram, DR

A segunda temporada de Casados à Primeira Vista arrancou no passado dia 13 de outubro e, ao fim de três semana de emissões, já vimos seis casais trocar alianças e vários candidatos a criarem laços de amizade entre si. Laços, esses, que vão para além das câmaras. Terminadas as gravações do programa da SIC, Inês, Pedro, Ana Raquel, Marta e Paulo juntaram-se esta segunda-feira, 4 de novembro, para conhecer a barbearia de Lucas da Rocha, na margem sul do Tejo.

Um momento que o barbeiro fez questão de assinalar através de uma fotografia nas redes sociais em que todo o grupo surge sorridente. "Juntei esta maravilhosa turma para vos desejar uma ótima semana. Mais alguém gosta de segundas-feiras ou serei só eu?", pode ler-se na legenda da imagem

