1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Lucas da Rocha, concorrente do programa da SIC, 'Casados À Primereira Vista', emagreceu 12 quilos. Quem o revelou foi o próprio, através das redes sociais, com a publicação de uma fotografia do casamento.

"Esta foto foi tirada antes de perder mais de 12kg. Com uma dieta equilibrada e exercício físico regular consegui “perder” este peso extra" pode ler-se na legenda da imagem.

A verdade é que, a julgar pelas fotografias, Lucas está bem mais magro. Espreite a galeria!