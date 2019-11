Instagram

“Bom dia a todos... Infelizmente o dia não começou da melhor maneira. No cateterismo que realizei de manhã verificou-se uma trombose na artéria que irriga o rim, o que significa que a probabilidade de o rim ainda estar vivo é baixa. Assim sendo, volto ao bloco operatório a fim de verificar se ainda existe a possibilidade de salvar o rim. Caso não seja, o sonho termina e será removido o rim. Só me resta ter esperança e agradecer o apoio de todos”, escreveu Cláudio Mendes no Instagram, na legenda de uma fotografia tirada na cama de hospital.

Recorde-se que o madeirense, que se tornou conhecido depois de participar na primeira edição do programa Casados À Primeira Vista, da SIC, sofria de insuficiência renal desde 2011 e encontrava-se em lista de espera para um transplante de rim há cinco anos. E no passado dia 31 de outubro, Cláudio anunciou nas redes sociais que tinha sido encontrado um dador compatível e que seria submetido à cirurgia. “O meu muito obrigado a todos os dadores. A minha espera terminou, daqui a poucas horas irei estar a receber o tão desejado transplante e ter uma segunda de viver. Agora é ter fé e esperança que tudo irá correr bem e recuperar rápido. Até Breve", escreveu na altura.

Perante esta nova publicação a dar conta das complicações pós-transplante, Cláudio Mendes recebeu muitas mensagens de apoio, inclusivamente de Isabel Fonseca, a mulher com quem se casou no programa de sucesso na SIC e de quem acabou por divorciar-se. “Força Cláudio!🙏💪🌟”, escreveu.

Atualmente, o madeirense mantém uma relação amorosa com Raquel Pereira.

