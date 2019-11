Há oito anos que Cláudio Mendes, de 'Casados à Primeira Vista' sofre de insuficiência renal crónica. O ex-participante do programa já foi submetido a um transplante de um rim e foi a namorada que deu novos detalhes sobre o pós-operatório.

Cláudio Mendes submetido a transplante: "A minha espera terminou"

Cláudio Mendes está internado no Hospital de Santo António, no Porto, e foi operado no dia 31, quinta-feira. A cirurgia terá demorado cerca de três horas, segundo a namorada do madeirense em declarações à TV 7 Dias

"Ele está com algumas dores, como é óbvio, mas a grande notícia é que estava cheio de vontade de urinar", começa por dizer Raquel Pereira à mesma publicação. "Mas, como está algaliado, custa bastante. Por isso, a enfermeira vai dar-lhe medicação para atenuar a dor de forma a que ele consiga urinar melhor. No entanto, estas próximas horas serão muito decisivas e ele precisa de descansar muito", avançou.

Reprodução Instagram, DR