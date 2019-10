Reprodução Instagram, DR

Após dois meses de internamento, Ângelo Rodrigues recebeu, finalmente, alta hospitalar esta quinta-feira, 24 de outubro. O ator deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no passado mês de agosto, com uma infeção grave na perna esquerda, chegando a estar em perigo de vida.

Entretanto, o ator da SIC já recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio recebido neste momento conturbado (ver aqui) e esta sexta-feira, 25 de outubro, numa nova publicação na sua página de Instagram, mostrou-se otimista com a sua recuperação. Ângelo Rodrigues partilhou uma fotografia antiga em que surge numa piscina, referindo que a pouco e pouco vai voltando ao que era antes.

"O resultado - e o lugar - ainda não são estes, mas para lá caminham. Só para servir de referência nos próximos meses de recuperação", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que após ter recebido alta hospitalar, o ator recebeu dezenas de mensagens de apoio de famosos como Sara Sampaio, Iva Domingues e José Mata (ver aqui).