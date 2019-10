Reprodução Instagram, DR

Depois de um momento bastante conturbado da sua vida, Ângelo Rodrigues voltou às redes sociais depois de esta quinta-feira, 25 de outubro, ter tido alta do Hospital Garcia da Horta (ora veja) - onde estava internado há cerca de dois meses.

«Iva Domingues: "Tenho estado com o Ângelo desde o primeiro minuto"»

Depois de um comunicado feito pela agência do ator (veja aqui), Ângelo Rodrigues voltou a publicar uma fotografia na sua conta de Instagram. Onde mostra o pulso e a pulseira do hospital, o jovem de 32 anos, escreveu: "Ressuscitado e mais forte que nunca. Obrigado por me fazerem acreditar que esta caminhada continua a fazer sentido juntos ♡". Nos comentários vários colegas, amigos e seguidores desejaram uma rápida recuperação, melhoras e força para a jornada que se segue.

Para além desta publicação, o ator também fez alguns stories de agradecimento e de foco naquilo que o motiva: o seu percurso profissional. Veja tudo na galeria abaixo.

Recorde-se que o ator esteve em perigo de vida.

