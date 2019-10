1 / 9 Reprodução Instagram, DR 2 / 9 Reprodução Instagram, DR 3 / 9 Reprodução Instagram, DR 4 / 9 Reprodução Instagram, DR 5 / 9 Reprodução Instagram, DR 6 / 9 Reprodução Instagram, DR 7 / 9 Reprodução Instagram, DR 8 / 9 Reprodução Instagram, DR 9 / 9 Reprodução Instagram, DR

Após dois meses de internamento, Ângelo Rodrigues recebeu, finalmente, alta hospitalar esta quinta-feira, 24 de outubro. O ator deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no passado mês de agosto, com uma infeção grave na perna esquerda, chegando a estar em perigo de vida.

Entretanto, já em casa, o ator da SIC recorreu às redes sociais para agradecer o carinho dos fãs neste momento conturbado, garantindo que está "mais forte de que nunca" (ver mais aqui)

Face à publicação, foram vários os famosos que fizeram questão de deixar uma mensagem de apoio a Ângelo Rodrigues. Sara Sampaio, Iva Domingues, José Mata e Isabela Valadeiro foram alguns dos rostos conhecidos que acarinharam o ator, conforme pode ver na galeria acima.