Paula Amorim voltou a ser mãe aos 49 anos. A empresária, uma das mulheres mais ricas de Portugal, falou sobre o bebé de 18 meses e o Natal deste ano.

"É absolutamente extraordinário voltar a ter um bebé em casa. É uma fase de muita serenidade na minha vida, de uma maior maturidade, e tem, obviamente, um sabor especial", disse à Caras, agora com 50 anos.

Paula Amorim é mãe de , Rui e Francisca, de 23 e 19 anos, fruto de um casamento anterior, sendo que o bebé, Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa, (que recebeu o nome do avô que morreu em 2017, Américo Amorim dono do império de cortiça) é o primeiro filho em comum para a empresária e Miguel Guedes de Sousa.

A presidente do Conselho de Administração do império Amorim e o marido, fundador e CEO do JNcQuoi, um dos restaurantes mais badalados em Lisboa pagaram, de acordo com o Correio da Manhã, cerca de 180 mil euros para realizarem este sonho.

»» Estes 15 famosos recorreram a barriga de aluguer