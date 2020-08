Paula Amorim voltou a ser mãe aos 49 anos. A empresária, uma das mulheres mais ricas de Portugal, recorreu a uma barriga de aluguer. Depois de ser mãe de um rapaz e uma rapariga, fruto do anterior casamento com o empresário Rui Alegre, de quem se divorciou em 2005, Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, um rapaz.

"Não poderia deixar de partilhar esta felicidade pura!", escreveu o empresário na legenda da fotografia (veja abaixo)publicada nas redes sociais. O casal milionário recorreu a uma barriga de aluguer nos Estados Unidos para concretizar o sonho de ter um filho em comum. O bebé, Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa, recebeu o nome do avô que morreu em 2017, Américo Amorim dono do império de cortiça.

Reprodução Instagram, DR

A presidente do Conselho de Administração do império Amorim e o marido, fundador e CEO do JNcQuoi, um dos restaurantes mais badalados do momento na Avenida da Liberdade, em Lisboa, pagaram, de acordo com o Correio da Manhã, cerca de 180 mil euros para realizarem este sonho.

