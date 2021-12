1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Nuno Santos já foi pai pela segunda vez. O jogador do Sporting revelou que o bebé nasceu no passado domingo, dia 19, e partilhou uma fotografia ao lado do filho e da mulher.

"19/12/2021 mais um presente de Deus! Obrigado, mamã por mais este príncipe. Amamos-te muito, és o nosso orgulho", escreveu na legenda e revelando o nome do bebé, Miguel.

Diana Ribeiro Santos também deu a novidade nas redes sociais. "19-12-2021, o dia em que o meu amor se multiplicou", descreveu.

O casal subiu ao altar em 2019, sendo que já são pais de outro menino, Nuno.