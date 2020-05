Carlos Rodrigues

Paula Amorim é uma das maiores empresárias do nosso país – e a mais rica – e, aos 49 anos, decidiu reviver a experiência da maternidade. Depois de já ter sido mãe de dois rapazes, fruto do anterior casamento com o empresário Rui Alegre, de quem se divorciou em 2005, Paula Amorim e o atual marido, Miguel Guedes de Sousa, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum, um rapaz, concebido através de uma barriga de aluguer nos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Sol, o terceiro filho da empresária, de 49 anos, nasceu este mês de maio e chama-se Manuel Américo Amorim Guedes de Sousa.

A presidente do Conselho de Administração do império Amorim e o marido, fundador e CEO do JNcQuoi, um dos restaurantes mais badalados do momento na Avenida da Liberdade, em Lisboa, pagaram, de acordo com o Correio da Manhã, cerca de 180 mil euros para realizarem este sonho.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que este processo foi o mesmo a que recorreu Cristiano Ronaldo. O futebolista deu estreou-se na paternidade em junho de 2010, com Cristiano, e sete anos depois voltou a repetir a experiência, com os gémeos Eva e Mateo, que nasceram já depois de namorar com Georgina Rodríguez e desta estar grávida de Alana Martina, que nasceu em novembro de 2017.