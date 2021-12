Tiago Caramujo

Este domingo, 12 de dezembro, Alexandra Lencastre partilhou uma recordação. A atriz publicou na sua conta de Instagram uma fotografia onde surge ao lado de Rogério Samora, tirada no programa ‘Irresistível’, da SIC Mulher.

"Querido Rogério hoje passo o dia contigo… Esta recordação do nosso Irressistivel apareceu me sem procurar... Olá querido amigo", escreveu na legenda da publicação.

Recorde-se que Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor, no passado dia 20 de julho, tendo sido transportado para os cuidados intensivos cardíacos do Hospital Amador-Sintra. No final de setembro, a ator foi encaminhado para uma unidade de cuidados continuados, mantendo-se o prognóstico reservado.