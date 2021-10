Instagram

Esta quinta-feira, 28 de outubro, é um dia especial. Rogério Samora completa 62 anos de vida "e curiosamente é o centésimo dia após o incidente". O primo, Carlos Samora, esteve sempre ao lado do ator, com fé e esperança na sua recuperação, e acabou por dar novas informações sobre o seu estado de saúde no programa da SIC, Casa Feliz.

"Há 100 dias que está a dormir. Estava no estado comatoso e, nesta altura, está em coma vegetativo", começou por contar e acrescentou: "Ele está perfeitamente autónomo. A única ligação que ele tem ao exterior é uma sonda gástrica para poder ser alimentado, mas todos os outros orgãos estão a funcionar quase em pleno, sem necessidade de auxílio".

O primo do ator voltou a frisar que, segundo os médicos, "tanto pode estar assim uma semana, como um mês, como meses a fio", mas tem uma certeza: "Venha como vier, ele não vai aceitar a situação. É muito complicado e ele sempre disse que se lhe acontecesse qualquer coisa, aquilo não ia ser fácil de gerir".

Carlos Samora recordou um momento que nunca irá esquecer uma das visitas que fez ao ator no hospital. "Ele estava deitado na cama, única e exclusivamente com a sonda gástrica paras o alimentar, e ele teve um movimento que nunca tinha tido ao longos dos 70 dias... Ele deixou cair a cabeça, deixou cair uma lágrima. Falei com o enfermeito e ele disse que não era preciso, mas tenho quase a certeza que ele naquele dia ouviu o que eu estava a dizer", disse o primo de Rogério Samora, emocionado.

Carlos Samora acabou por lamentar ainda as dificuldades que tem sentido a nível burocrático: "Tem dias em que eu tenho assumido todas as responsabilidades (...) Nós não conseguimos mexer um tostão do Rogério".

Por fim, fez um apelo para que, às 21 horas desta quinta-feira, todos os amigos, colegas e fãs do ator, levantem uma taça de champanhe a desejar saúde. "Para que esta corrente chegue com força à cabeça do Rogério, porque nós precisamos tanto dele", disse Carlos Samora.

