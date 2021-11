Vera Moura, a atriz que dá cartas na novela Amor Amor como Tânia Patrícia, foi a entrevistada do programa Alta Definição deste sábado, 13 de outubro. Numa conversa intimista com Daniel Oliveira, a jovem atriz deu a conhecer o seu lado mais pessoal e, a certa altura, recordou os momentos de aflição que se viveram nos bastidores da novela da SIC quando Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

A atriz preparava-se para gravar a sua primeira cena do dia, quando saiu do camarim e se deparou com um cenário inesperado. “Quando saí vi tudo o que estava a acontecer à porta da sala de maquilhagem e achei que era o Rogério com mais uma das suas partidas porque ele às vezes fazia essas coisas. Mas depois com a reação da Luísa Cruz percebi o que estava a acontecer”, começou por contar.

“Nunca tinha lidado com isto à minha frente…Eu vi uma pessoa a mudar de cor. Foi aí que todos dissemos: ‘vê o pulso, vê o pulso’ e já não havia pulso. Vi aquilo tudo a acontecer e mantive a calma”, continuou.

“Eu, um diretor de som e o Ricardo Pereira ficámos sempre do lado dos paramédicos para dar força. Naquela altura tu pensas que tudo energicamente funciona. Tu falas com alguém, com o universo, com quem que exista lá em cima, tu falas para dentro. Eu fiquei só de lado a pensar: ‘Isto vai dar certo, bora la’. Só saí de lá quando ouvi os paramédicos dizerem: ‘temos pulso’”, recordou.

Recorde-se que Rogério Samora sofreu uma paragem cardiorrespiratória no decorrer das gravações da novela Amor Amor no passado mês de julho, tendo sido transportado para os cuidados intensivos cardíacos do Hospital Amador-Sintra. No final de setembro, a ator foi encaminhado para uma unidade de cuidados continuados, mantendo-se o prognóstico reservado.