Parece que em Vinhais já houve melhores dias. No Diário desta quinta-feira de Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Tudo Por tudo, Ivo Pires criou alguma tensão entre as pretendentes depois de responder à pergunta: "E se agora te dissessem que tens de casar já com uma?".

"Casava com a Marisa porque é com quem me tenho entendido melhor e é a mais nova delas todas", confessou o agricultor.

Depois desta revelação, as outras pretendentes não esconderam a desilusão e Mónica ficou até enciumada. "Ontem já discutimos porque ela estava enciumada por causa do Ivo. Agora está a sempre a mandar uma farpinha", disse Marisa.

Já Marta falou do comportamento do agricultor com as pretendentes: "Tira uma casquinha aqui, tira uma casquinha ali. A mim ainda não tirou nenhuma casquinha, mas vou ter uma conversa séria com ele".

Veja abaixo o vídeo: