DR

A primeira temporada de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, da SIC, terminou com alguns casais, mas nem todas as relações vingaram. João Menezes, João Neves e Ivo Pires terminaram os relacionamentos pouco tempo depois do fim do programa.

Em entrevista à TV Mais, as ex-namoradas dos agricultores falaram sobre o fim do namoro. Tatiana Valério não tem qualquer tipo de relação com o ex-namorado, João Menezes. “Não mantenho qualquer tipo de relação com o João. Diverti-me imenso, conheci pessoas fantásticas. Foi no programa que conheci o pai da minha filha e que acabei por vir viver o meu sonho para o Alentejo”, afirmou.

“Só guardo boas recordações do programa. A verdade é que a minha vida mudou um pouco. Sou mãe a tempo inteiro, temos o negócio da herdade e eu tenho um no digital, ainda não mandei vir um irmão para a Maria e sou feliz longe da civilização”, acrescentou.

Isabel Almeida e João Neves também não mantêm o contacto. "Na altura, quando terminei a relação, resolvi afastar-me para que não houvesse dúvidas, até porque o João não estava a conseguir perceber o porquê do término da relação e tentei afastar-me para que ele percebesse efetivamente que não havia volta a dar”, revelou.

“Tenho pena de o dizer, mas não sinto falta dele", confessou. E acrescentou: "Houve coisas que se perderam, há valores que considero importantes nas pessoas e que o João veio a demonstrar que não tem. Humildade e verdade… Cada um de nós faz a sua aprendizagem, o seu caminho e o julgamento dos outros consoante a sua verdadeira essência”, disse.

No entanto, Patrícia Santos e Ivo Pires continuam a falar um com o outro. “Ainda hoje falo com o Ivo, a dona Zélia e, claro, outros concorrentes do programa”, explicou, referindo que continua “a acreditar no amor, mas não há ninguém que mereça o meu coração”.