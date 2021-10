Reprodução Instagram, DR

Megan Fox tornou o seu relacionamento com Machine Gun Kelly em junho do ano passado, um mês depois de anunciar o divórcio com Brian Austin Green. Mas afinal como é que foi a primeira vez que a atriz e o músico se viram? De acordo com o que Megan conta, foi muito bizarro.

O casal começou a relacionar-se no ano passado, quando gravaram o filme 'Midnight in the Switchgrass', mas a atriz revelou à British GQ Style que já se tinha cruzado e conversado por breves instantes há uns anos numa festa em Los Angeles.

"Aconteceu uma coisa estranha. Não nos vimos um ao outro. Lembraste de ver o meu rosto?", perguntou Megan ao namorado. Depois de Machine Gun Kelly ter respondido que não viu o seu rosto, a atriz continuou: "Só me lembro desta criatura alta, loira e fantasmagórica. Olhei para cima e disse: 'Cheiras a Cannabis'. Ele olhou para mim e falou: 'Eu sou Cannabis'. Então, eu juro por Deus, ele desapareceu como um ninja numa bomba de fumo", recordou.

Megan explica que há um teoria espiritual para o que aconteceu: "Acho que não tínhamos permissão para nos vermos ainda", afirmou. "Não nos devíamos ter encontrado naquela noite, então as nossas almas, os nossos guias espirituais, estavam a levar-nos para longe um do outro, porque tu literalmente não tinhas rosto. (...) É difícil ver o rosto [de Kelly] num modo geral, mas a sério, ele não tinha rosto naquela noite", acrescentou.