Jeff Kravitz/MTV VMAs 2021

Uma noite que seria de festa, rapidamente teve inicio com uma discussão acesa entre Conor McGregor e Machine Gun Kelly. O incidente aconteceu na passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards (VMAs), que aconteceu este domingo, 12 de setembro.

O lutador irlandês, que foi convidado para entregar os prémios, teve que ser agarrado pelos seguranças do evento para que não conseguisse chegar até ao cantor, que estava acompanhado pela namorada, a atriz Megan Fox, como se pode ver nas várias fotografias e vídeos que começaram a circular nas redes sociais. Nas imagens pode-se ver ainda o lutador a atirar a sua bebida ao músico.

De acordo com o TMZ, a confusão teria começado depois de Machine Gun Kelly ter supostamente negado uma fotografia a Conor McGregor, mas o porta-voz do lutador conta outra história. “Conor McGregor não pediu uma fotografia a ninguém, nem instigou esse incidente. Ele não conhece Machine Gun Kelly, a não ser pelo facto de ter assistido à luta de Conor em julho passado”, lê-se no comunicado enviado ao “MMA Fighting”.

Mais tarde, o lutador irlandês falou sobre o sucedido em entrevista ao programa Entertainment Tonight. "Não aconteceu nada comigo, eu só luto com lutadores de verdade. Pessoas que realmente lutam. Certamente não luto contra os pequenos rappers brancos do Vanilla Ice. Eu nem o conheço. Não sei nada sobre ele, excepto que está com Megan Fox", afirmou.

Após a discussão, a cerimónia correu tranquilamente. O McGregor entregou o prémio de "Artista do Ano" a Justin Bieber, enquanto Machine Gun Kelly foi uma das atrações musicais da noite.