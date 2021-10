Axelle/Bauer-Griffin

Foi durante a madrugada deste domingo, 12 de setembro, que os Video Music Awards (VMAs) celebraram o melhor que se fez na música.

A passadeira vermelha contou com uma série de rostos conhecidos e houve quem se destacasse. É o caso de Megan Fox e o seu vestido transparente.

O look da atriz está a dar que falar. É que a criação de Mugler é completamente transparente contando apenas com alguns brilhantes sobre o tecido. Uma escolha arrojada e bem sensual, como é habitual no historial de Megan Fox.

Espreite a galeria abaixo.

1 / 5 Taylor Hill 2 / 5 Axelle/Bauer-Griffin 3 / 5 Astrid Stawiarz 4 / 5 Taylor Hill 5 / 5 Axelle/Bauer-Griffin