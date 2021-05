João Neves esteve esta segunda-feira, 24 de maio, com o filho, Bernardo, no programa Casa Feliz, da SIC.

O antigo participante do programa Quem Quer Namorar Com o Agricultor? falou da relação cúmplice que tem com o filho e, emocionado, revelou: “É o meu orgulho”.

Também o pequeno Bernardo, que ambiciona ser um grande cavaleiro, não conseguiu conter as lágrimas ao ouvir o pai tecer-lhe largos elogios.

Sobre a sua participação no formato que aproxima a cidade do campo, João Neves revela: “Foi maravilhoso, espetacular, uma experiência única!”.

A próxima temporada do programa de sucesso da SIC, também apresentada por Andreia Rodrigues, estreia já no próximo domingo, 30 de maio. Não perca!