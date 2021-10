Horacio Villalobos

A conta de Twitter de André Ventura foi novamente suspensa. Desde esta segunda-feira, vários páginas estão a denunciar o bloqueio da conta do líder do Chega.

Em declarações ao Correio da Manhã, Ventura diz tratar-se da “maior censura e perseguição de que há memória no Portugal moderno". As razões que levaram à suspensão da conta não são ainda conhecidas.

Não é, no entanto, a primeira vez que Ventura vê a sua conta de Twitter suspensa. Em maio, esta rede social tinha suspendido o perfil do líder do Chega por ter escrito que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, devia ser decapitado.