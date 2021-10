Reprodução Instagram, DR

André Ventura voltou a 'atacar'. O político de extrema-direita criticou Carolina Deslandes no Twitter depois de saber que a cantora vai ter dois espetáculos ao vivo no Coliseu.

"É o que eu tenho dito. O panorama culturar está a degradar-se a olhos vistos. Tenho saudades das mulheres a sério, à antiga! Que espetáculo que davam", escreveu Ventura no Twitter.

Os internautas rapidamente saíram em defesa da artista e a própria não demorou muito a reagir.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, Carolina escreveu: "Há três coisas que me fazem ter a certeza que estou no caminho certo: Não ter Twitter; O Ventura não gostar de mim; Não ser “à antiga” e saber mandar po c******. Repito: 21 e 22 de Janeiro. Mas se fores homofóbico, racista, xenófobo e tudo o que for dessa família, não venhas. Agradecida".

Nos comentários, amigos, fãs e colegas, escreveram centenas de mensagens de apoio.