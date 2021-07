Depois de Luís Mascarenhas , que integrou o elenco de Malucos do Riso, ter revelado que atravessa dificuldades financeiras com uma reforma de 485 euros, sabe-se agora que Ana Bola enfrenta a mesma realidade.

No Programa Cautelar onde se mostrou a realidade da Cultura em Portugal, Filomena Cautela leu vários testemunhos de atores e outros trabalhadores do setor é todos os anos pouco representado no Orçamento de Estado. Um dos discursos pertencia a Ana Bola.

"Ministério da Cultura? Não. Desde que me lembro é Mistério da Cultura: 69 anos, 45 de profissão, 530 euros de reforma. O Mistério da Cultura", manifestou a atriz, citada por Filomena Cautela.

Recorde-se que, por altura da morte da sua mãe, Rita Ribeiro confessou que a mãe, também ela atriz recebia 400 euros de reforma depois de uma carreira de 82 anos.