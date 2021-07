Reprodução Facebook, DR

Aos 73 anos, Luís Mascarenhas enfrenta dificuldades financeiras. Atualmente sem trabalho, o ator que integrou o elenco de Malucos do Riso e de várias produções nacionais, lamenta o facto de artistas da sua geração não terem projetos em televisão.



"Eu não tenho projetos em televisão porque vemos sempre os avós com diferença de 15 anos dos netos e os pais com diferença de cinco anos dos filhos. E as pessoas da minha idade estão em casa a fazer crochê", confidenciou, em declarações à revista Vidas.



O artista confessou ainda que vive com uma reforma com a qual é muito difícil fazer face às despesas. "Tenho um retorno de 485 euros por mês, nem me paga a renda da casa", completou.