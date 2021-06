1 / 7 Instagram 2 / 7 Instagram 3 / 7 Instagram 4 / 7 Instagram 5 / 7 Instagram 6 / 7 Instagram 7 / 7 Instagram

A morte de Maria João Abreu, no passado dia 13 de maio, duas semanas depois de sofrer um aneurisma cerebral, deixou a sua família devastada. O marido, João Soares, tem-lhe prestado muitas homenagens nas redes sociais e esta terça-feira, 29 de junho, voltou a fazê-lo.

Depois de algumas afastado da música, uma paixão de ambos, o artista voltou ao ativo. “A vida a acontecer. Voltei a tocar. Voltei às atuações. Primeiro, um palco. Depois, uma Televisão. E depois, mais palcos…Tentei… teve que ser. Tinha mesmo que ser!… e consegui!

Desafios... Provas… Não pela parte musical. Mas sobretudo pelo peso emocional. Sobretudo não, exclusivamente pelo peso emocional. E tê-lo conseguido fazer, sem peso na consciência, a usufruir dos momentos, a desfrutar do prazer que tenho quando toco, quando faço a música chegar a outros e tocar-lhes as emoções, deu-me a certeza que tudo vai ficar bem. Sim, vai ficar tudo bem. Demore mais ou menos, tudo vai ficar bem. A João estará sempre presente, num plano diferente, lá em cima, a olhar por mim e por todos aqueles que ela ama. A olhar para mim, a ouvir e a aplaudir como sempre o fez. A apoiar. A cuidar de nós e a certificar-se que tudo corre bem”, começou por contar no Instagram, onde partilhou várias imagens da atriz.

“A minha João seguiu o caminho dela. E nós, agora, até ao dia em que lhe seguirmos as pegadas, temos que seguir o nosso, tal como ela o quereria. Devemos-lhe isso. E devemos querer ser felizes. De tentar. E voltar a tentar, se porventura falharmos. Até conseguirmos. É o que ela quereria. É o que ela faria. E nos obrigaria a fazer também. Até que o conseguíssemos. É o que eu estou a fazer. É o que vou continuar a fazer. Sempre”, prosseguiu.

“Porque a vida vai acontecer. A todos nós. A mim também. E que é à vida que nos devemos agarrar. Com força. Com muita, muita força. Porque isto é muito rápido. Demasiado para se desperdiçar, segundos ou minutos que sejam. Foi esse o ensinamento maior que a minha João deixou. Não só a mim. A todos nós. A todos. Amem-se. Vivam o agora em pleno. E amanhã logo se vê”, pode ainda ler-se na mensagem que está a comover os internautas.