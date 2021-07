No final das gravações d'O Pai Tirano, o remake que a SIC está a fazer do clássico, Jessica Athayde fez questão de destacar a amizade que desenvolveu com Miguel Raposo.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram a atriz teceu-lhe vários elogios e sublinhou ainda como a mãe, Maria João Abreu, deveria estar orgulhosa.

"Não podida deixar de referir que das melhores coisinhas deste filme para mim foi ter conhecido o Miguel Raposo, és das pessoas mais bem formadas que já conheci, profissional, amigo, sempre de sorriso fácil e pronto para ajudar e foste um maravilhoso Miguel para a Jessica e um Xico perfeito para a Tatão", começou por escrever.

"Disse ao teu pai [José Raposo] 'Bolas Zé fizeste um trabalho incrível com o teu filho', e adorava ter tido a oportunidade de dizer o mesmo à tua mãe, mas a João sabe e vai estar cheia de orgulho quando vos ver juntos a fazer a magia que acabaram de fazer", rematou.

Reprodução Instagram, DR