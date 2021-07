1 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 2 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 3 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 4 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 5 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 6 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 7 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 8 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC 9 / 9 Igor Regalla, Reprodução Instagram SIC

A SIC prepara-se para estrear uma grande produção. A nova versão do clássico do cinema português O Pai Tirano chega à estação de Paço de Arcos em formato minissérie em 2022, depois da estreia nas salas de cinema no final de 2021.

O remake da película de 1941 conta com elenco de luxo, do qual fazem parte nomes José Raposo, Miguel Raposo, Rita Loureiro, Diogo Amaral, Jessica Athayde, Carolina Loureiro e Diogo Valsassina.

Na sua página oficial de Instagram, a SIC revelou vários registos fotográficos dos bastidores, captados pelo ator Igor Regalla, que também integra o elenco da trama.