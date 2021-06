Mondadori Portfolio

Cristiano Ronaldo está a defender as cores de Portugal no UEFA Euro 2020, mas, ao contrário do que tem sido habitual, a sua namorada, Georgina Rodríguez, tem demonstrado o seu apoio à distância, o que fez crescer a especulação em torno de uma possível gravidez.

De facto, a espanhola não esteve no jogo contra a Hungria, nem contra a Alemanha, e, em vez disso, tem-se mostrado com as crianças em Madrid e em Itália, onde a família vive desde que CR7 joga na Juventus.

Uma fotografia partilhada por Ivana Rodríguez, irmã de Gio, nos Stories do Instagram ainda aumentou mais os rumores de que o internacional português pode voltar a ser pai em breve. Trata-se de uma fotografia onde aparece um emoji em forma de coração precisamente na zona da barriga da companheira de Ronaldo. Ora veja:

A confirmar-se a gravidez, este será o segundo filho em comum do casal, que assumiu a relação no início de 2017. Os dois são pais de Alana Martina, de três anos e meio. CR7 é ainda pai de Cristiano, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, que completam quatro no início de julho. Todos foram concebidos nos Estados Unidos, através de barrigas de aluguer.