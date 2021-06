1 / 3 Instagram 2 / 3 Instagram 3 / 3 Instagram

Longe da vista, mas certamente perto do coração. Com o UEFA Euro 2020 a decorrer, Cristiano Ronaldo não poderá estar presente na festa do 11.º aniversário do seu filho Cristiano, mas já lhe deixou uma sentida mensagem nas redes sociais.

“Muitos parabéns, meu amor! És um orgulho para o Papá! 11 anos de muitas alegrias e sorrisos! Que lutes sempre pelos teus sonhos. Amamos-te muito”, escreveu o craque madeirense na legenda de várias fotografias do menino.

De referir que o pequeno Cristiano também já é um apaixonado por futebol e, de acordo com o próprio pai, tem fortes possibilidades de conquistar um lugar de destaque no desporto onde CR7 é rei. Ainda assim, o internacional português faz sempre questão de realçar que, para que isso aconteça, o menino terá sempre de trabalhar muito.

Cristiano Ronaldo é ainda pai dos gémeos Eva e Mateo, que completam quatro anos em julho e também foram concebidos através de uma barriga de aluguer. Da sua relação de cinco anos com Georgina Rodríguez nasceu ainda Alana, que festejará o seu 4.º aniversário em novembro.