Bernadett Szabo - Pool

Cristiano Ronaldo bateu esta terça-feira, 15 de junho, mais um recorde.

O capitão da seleção nacional tornou-se no melhor marcador de sempre em fases finais de campeonatos da europa. O jogador da Juventus ultrapassou o recorde anteriormente detido pelo frânces Michel Platini, que havia apontado um total de nove golos.

Com os dois golos frente à seleçao húngara, o craque soma agora 11 golos, mais dois do que o francês e deixou mais uma vez uma marca na história do futebol. É também, aos 36 anos e 130 dias, o jogador mais velho a marcar por Portugal.

Attila Kisebenedek - Pool