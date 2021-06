Instagram

Todo o clã Aveiro vibra muito com o sucesso de Cristiano Ronaldo, mas a sua mãe, Dolores Aveiro, é, sem dúvida, a sua maior fã. No dia em que a equipa liderada por Fernando Santos se estreia no UEFA Euro 2020, frente à Hungria, foi divulgado um vídeo em que a mãe do craque revela alguns dos momentos mais difíceis que já teve por causa da emoção provocada por ver o filho em campo.

"Quando o Ronaldo foi chamado à seleção e foi o Europeu [em 2004], eu até desmaiei no Estádio da Luz. Depois o Ronaldo disse para eu não ir lá ver mais os jogos e vi em casa. [Mas] em casa desmaiei e parti os dentes da frente. Bati com a cara no chão e parti os dentes da frente”, confidenciou Dolores, perante o olhar incrédulo da entrevistadora, Sónia Morais Santos, autora do blogue Cocó Na Fralda. “Já passei por muito...", acrescentou a mãe de CR7 neste vídeo que resulta de uma iniciativa da Multiópticas, intitulada Olhar de Mãe.

Em 2016, quando Portugal venceu o Campeonato da Europa de 2016, também viveu momentos de grande intensidade. “Chorei muito”, reconhece, referindo-se à vitória, mas também ao facto do filho ter sofrido uma lesão que o obrigou a sair de campo antes do final do jogo.

Nesse dia, a euforia foi tanta que Dolores Aveiro até trocou uma camisola com um fã da seleção que se encontrava perto de si. Veja o vídeo abaixo: