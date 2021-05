Dolores Aveiro sempre foi uma presença constante na vida dos filhos de Cristiano Ronaldo, especialmente do mais velho, Cristiano, para quem desempenhou o papel de mãe até à chegada de Georgina Rodríguez à vida do craque, no início de 2017.

A pandemia e o Acidente Vascular Cerebral que sofreu há pouco mais de um ano têm-na deixado mais afastada dos netos, mas depois de vibrar com a vitória do Sporting Clube de Portugal, Dolores voou até Turim, Itália, onde vive CR7 para matar saudades dos netos.

Instagram

“Olhem quem encontrei. O amor da minha vida”, escreveu a matriarca do clã Aveiro na legenda de uma fotografia onde se mostra ao lado do seu neto Cristiano. Mais tarde, também no Instagram, a mãe de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia dos seus três filhos mais novos, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina, para desejar um bom fim de semana.

Instagram