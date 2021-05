Denis Doyle

O Sporting sagrou-se campeão nacional esta terça-feira, dia 11 de maio, depois da vitória contra o Boavista.

Nas redes sociais, tanto Dolores Aveiro como Cristiano Ronaldo celebraram esta vitória e deixaram os parabéns ao clube dos leões.

Nas rede sociais, crescem os rumores de que o craque português poderá vir a jogar no Sporting brevemente e, em declarações aos jornalistas da TVI, a matriarca do clã Aveiro parece gostar da ideia.

Confrontada com a possibilidade de CR7 vestir a camisola do Sporting, Dolores respondeu: "Amanhã já vou ter com ele e vou convencê-lo. Vou falar com ele".

