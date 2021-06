Instagram

“Hoje começa mais uma história para a nossa Seleção. Força, vamos com tudo”. Foi esta a mensagem deixada por Dolores Aveiro nas redes sociais, para demonstrar o seu apoio à equipa portuguesa que se estreia esta terça-feira, 15 de junho, no UEFA Euro 2020 frente à Hungria.

Para já, e apesar do entusiasmo habitual, a matriarca do clã Aveiro vai dar o seu apoio à distância. “Só vou ao estádio durante o Euro se chegarmos à final. Vamos torcer por Portugal, todos em família, aqui na Madeira”, confidenciou há alguns dias, antes de deixar a sua aposta para o jogo: “O meu palpite para o Portugal-Hungria é 2-1, com um golo do meu menino, se Deus quiser. Que a nossa Seleção seja a que ri no final”.

Embora os estádios tenham público, a pandemia trouxe com ela muitas restrições e toda a Seleção Nacional se encontra numa ‘bolha’, sem qualquer contacto exterior à comitiva, de forma a minimizar os riscos de contágio por Covid-19.