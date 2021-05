A suposta vinda de Cristiano Ronaldo para o Sporting é um dos temas que tem sido muito falado nas redes sociais.

Após o jogador ter retirado a sua coleção de carros de Turim, e depois de Dolores Aveiro ter dito que iria convencer o filho a jogar pelos leões, especula-se que esta decisão poderá estar para breve.

Apesar disso, Cristiano Ronaldo ainda não falou sobre o assunto e têm sido os familiares mais próximos os questionados sobre esta hipótese.

Em resposta às muitas perguntas sobre o tema, Katia Aveiro partilhou esta terça-feira, dia 18 de maio, um desabafo sobre o assunto.

"Sobre por quem eu torço, sobre por quem eu vibro desde que me conheço por gente, sobre o meu verdinho, Sporting Clube de Portugal, na vitória ou na derrota. Não sou de outro clube que não seja este", começou por dizer.

"Não sou empresária de futebol, não contrato jogadores, não mando na carreira de ninguém, não sou influência para decisões de nada no que respeita a carreira profissional e desportiva de ninguém. Se apoio algum clube não quer dizer que os meus familiares também o façam", continuou. "É muito chato eu partilhar a minha vida ou algo nas minhas redes e o foco ser outra pessoa que não eu, que nem tem nada a ver com o meu público. Tenho a minha vida, o meu trabalho, o meu caminho e as minhas opiniões, e os meus irmãos as deles. Ponto final", rematou.