Francisca Dias foi uma das convidadas desta sexta-feira, 11 de junho, do programa Júlia. A jovem cozinheira falou da sua passagem pelo Hell’s Kitchen Portugal, que venceu, mas também da sua vida pessoal, nomeadamente o casamento com Tânia Semedo.

As duas estão juntas há dois anos, oficialmente casadas há sete meses e vivem felizes junto de Beatriz, fruto de um anterior relacionamento de Tânia. “A Tânia é especial. Sempre nos demos bem desde o início. Gostávamos muito de falar uma com a outra e isso é o que nos une mais. (…) Gostamos de viajar e passar tempo juntas, falamos imenso, rimos imenso e isso é ótimo. Eu não conseguia estar com uma pessoa que fosse muito parada”, contou.

“Eu sempre quis ser mãe, desde sempre. Eu até dizia que se não tivesse ninguém, nada sério, ia adotar. Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter três filhos, mas o número agora está em negociação”, acrescentou ainda entre risos.

Francisca garante que a sua orientação sexual – assumiu a homossexualidade aos 24 anos - nunca foi um problema para a sua família. “Tenho muita sorte com os meus pais, apesar de sermos de uma aldeia eles são super tranquilos. Quando assumi foi mais o medo que a sociedade não entenda e os filhos saiam prejudicados”, explicou.