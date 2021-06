SIC

Está prestes a terminar a primeira temporada de Hell's Kitchen Portugal. Francisca e Lucas disputam a final já este domingo, dia 6 de junho, num programa que não vai querer perder.

Ao longo do formato viveram-se momentos de humor, tensão e adrenalina, sobretudo com várias mas frases de Ljubomir Stanisic que deixaram os concorrentes com os nervos à flor da pele.

Recorde alguns dos momentos duros de ouvir que gelaram os aspirantes a chef.

"Já vai? Sou teu colega da escola? Já para a dispensa"

"Hoje pelo teu serviço, mostraste-te um desastre"

"Eu nunca te contratava na minha vida"

"Está na altura de tu perceberes que não és assim tão bom como pensas. Devias ser mais humilde"

"Se trabalhasses para mim, estarias despedido"