Lucas Fernandes não deixou nenhum espectador do Hell's Kitchen Portugal indiferente. Focado e carismático, o empresário ficou no segundo lugar na competição culinária da SIC, que chegou ao fim este domingo, dia 6.

No momento em que ouviu que era Francisca Dias a vencedora (leia a entrevista exclusiva aqui), Lucas Fernandes não se sentiu desiludido por perder o acesso aos prémios, mas ficou frustrado por uma outra razão, como disse numa entrevista à SIC.PT no vídeo que pode ver acima.

"Senti-me mal pelo facto da minha mãe estar atrás de mim e não ouvir que o filho dela foi o vencedor, tendo em conta que o seu filho era o vencedor, não é? Isso para mim é que é uma desilusão", conta nas imagens. Contudo, à medida que o programa se aproxima do fim, enquanto espectador, Lucas tem uma reação diferente. "Sinto-me um bocado indignado e fo****", diz o chef e empresário do Hell's Table que falou ainda sobre a sua relação com Ljubomir Stanisic: "Ele sabe que aquilo era para mim".

Leia aqui a entrevista completa e em exclusivo a Lucas Fernandes.

SIC