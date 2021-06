Francisco Tomé - um dos agricultores da terceira temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? - esteve esta segunda-feira, 7 de junho, no programa Júlia. Acompanhado pela mãe, Maria Tomé, e a namorada, Maria João Ramos, o agricultor fez uma partilha única sobre a doença rara do sobrinho.



Com sete anos, o pequeno Manuel não fala, não tem qualquer tipo de autonomia e necessita de assistência 24 horas. O menino vive com a mãe, a irmã e os avós paternos e não tem direito a qualquer tipo de apoio social. Uma situação que a família de Francisco Tomé fez questão de expor no programa das tardes da SIC, uma vez que a irmã do agricultor não pode trabalhar para cuidar do filho dependente.



No decorrer da conversa, Francisco Tomé falou ainda sobre o seu recente problema de saúde. Questionado por Júlia Pinheiro, o agricultor esclareceu que não sofreu um AVC, mas que ainda assim necessita de ter vários cuidados. "Não foi bem um AVC. O sangue é muito grosso e, de vez quando, bloqueia e o que chega ao cérebro não é suficiente", contou.



Maria João Ramos, companheira do ex-participante da SIC, tem sido um dos seus grandes pilares. "Às vezes, acho que devia ouvir-me mais. Depois das coisas acontecerem é que diz que eu tenho razão", salientou.



Recorde-se que segundo a revista TV 7 Dias, Francisco Tomé esteve em observação no Hospital de Évora no passado mês de abri, após se ter sentido mal. E, no ano passado, apanhou um susto quando lhe foi detetado um “coágulo na cabeça”, alegadamente provocado por uma queda a cavalo há largos anos.

