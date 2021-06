Foi no último domingo, 30 de maio, que estreou mais uma temporada de Quem Quer Namorar Com o Agricultor?. Entretanto, depois da gala de apresentação, chegou a altura dos agricultores e os pretendentes rumarem às respetivas quintas. Porém, para Marta David nem tudo correu conforme o esperado. Devido a um problema de saúde, a candidata viu-se obrigada a abandonar o programa, não indo desta forma para a quinta de Tiago Belo, em Vale de Pousadas, Castelo Branco.

Numa carta lida por Andreia Rodrigues, Marta explicou ao agricultor o motivo da sua desistência.

"Olá, Tiago. Não sei como te explicar, é difícil, mas tenho uma razão plausível. É com tristeza que te digo que não irei para a quinta como gostaria. Tenho um problema de saúde. Pensava que estava controlado, mas para meu espanto no dia a seguir à gala, tive uma recaída. Peço imensas desculpas. Escolheres-me transformou o meu dia. Sou uma pessoa muito faladora e senti-me tão nervosa que não consegui falar contigo como gostaria, mas, para meu espanto, bastaram uns olhares para me escolheres. Adoraria estar aí contigo e com as meninas, mas não posso, mesmo. Estou triste porque me identifiquei muito contigo. Se um dia quiseres conhecer a minha zona e a pequena quinta do meu pai, eu estarei cá. Nunca te esqueças de ser feliz porque a vida não é só trabalho e lembra-te: o sorriso será sempre a nossa maior arma para a felicidade. Estarei sempre cá para tudo e quem sabe, um dia, conhecer-te melhor. Muitos beijinhos e votos de muitas felicidades", leu a apresentadora.