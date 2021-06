A morte inesperada de Maria João Abreu deixou o país e em especial o mundo do espetáculo de luto.

Desde então têm sido centenas as homenagens à atriz.

Desta vez foi o filho, Ricardo Raposo, que falou pela primeira vez após a morte da mãe.

Na sua conta de Instagram o também ator publicou uma fotografia onde os dois surgem num abraço apertado, há alguns anos. Uma memória que acompanhou de um longo texto emotivo.

"O tempo desfragmenta-se numa noção de vários passares de tempo que, juntos, criam uma ideia do que poderia ser o mundo com outro desfecho. E isto recorre-nos. Os “E se”’s invadem o chão doente que tentamos não traçar de novo para reverter algum capítulo que seja", começou por escrever.

"Escutar a tua voz será doravante um dos meus hobbies. Recordar-te e recordar-nos e ainda abusar disso enquanto ferramenta para que os teus netos não esqueçam o teu riso e áurea será um mais que pretexto para te manter por aqui. Falar para ti na segunda pessoa do singular serve somente para te falar a ti e não a quem me está a ler, que presenteará o testemunho", continuou.

"Há que nos entregarmos à tristeza com a mesma naturalidade com que nos entregamos à alegria e, assim, conviver com ela quando preciso de honrar a tua existência pensando em ti. Mas achava eu que ias ficar cá para mim até ao meu último suspiro e só depois descansavas. Ou até dos netos, bisnetos... Serias sempre a última a desfazer-se em água, cansada mas idealizada com o teu mundo de seres bebés inofensivos e desprotegidos", acrescentou ainda.

"Faço-te agora de todos os meus passos na vida uma dedicatória sem margens. A partir de agora. Sempre. Amo-te como sempre nos dissemos, pele da minha pele, sangue do meu sangue, peito com peito, cheiro a mãe", rematou.

Nos comentários foram as centenas de amigos, colegas e fãs que se desfizeram em mensagens de força.