Esteve muito perto de arrecadar o título do Hell's Kitchen Portugal, mas foi Francisca que venceu a competição. Depois de revelar a sua reação ao segundo lugar, falando da frustração de não ver a sua mãe a ouvir que era o vencedor, Lucas Fernandes comentou a sua relação com Ljubomir Stanisic.

"Após a final nós já falámos, temos mantido contacto e não lhe levo as coisas a mal", começa por dizer em exclusivo no vídeo à SIC.PT que pode ver abaixo. "Ele sabe que aquilo era para mim", conta o cozinheiro e empresário, referindo-se ao título do Hell's Kitchen. "Se estávamos à procura do melhor cozinheiro (... ) estou aqui", assume.