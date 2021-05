FOX

Em Portugal, o programa 'Hell's Kitchen' é conduzido pelo chef Ljubomir Stanisic e exibido na SIC aos domingos à noite. No entanto, o formato original é oriundo dos Estados Unidos, sendo o chef Gordon Ramsay o protagonista desta competição culinária nesse país.

Já demos a conhecer algumas histórias dos concorrentes, os maiores acidentes e até os 18 palavrões nos primeiros 11 minutos de um episódio que deram que falar, mas será que sabe qual a origem do nome do programa? A Distractify enumerou alguns "palpites bem fundamentados".

Comecemos pelo século XIX. Nesta altura um dos principais grupos de imigrantes eram irlandeses que habitavam vários bairros sociais em Nova Iorque. Um dos bairros mais notórios de Manhattan chamava-se “Five Points”, conhecido pela sua pobreza, corrupção e devassidão, e recebia muitos turistas.

Keystone

Um desses turistas foi Davy Crockett, que descreveu as pessoas do famoso bairro no seu livro 'A Narrative of the Life of Davy Crockett', em 1834: “Achei que preferia arriscar-me numa luta de índios do que aventurar-me entre essas criaturas depois de anoitecer. Eu disse ao [meu amigo] ... estes são piores do que selvagens. São muito maus para esfregar a cozinha do Inferno", escreveu. Esta é a primeira vez que o termo 'Hell's Kitchen' surge (pelo menos é a primeira vez que está registado), mas não foi a última. Com o passar das décadas, o termo foi escolhido por cada vez mais pessoas para descrever situações nefastas e vis.

O bairro na cidade de Nova Iorque foi chamado de "Hell's Kitchen' devido aos jornalistas. Em 1881, um repórter do New York Times usou o termo de Davy Crockett para descrever um apartamento [numa área de pobreza] que era "provavelmente o mais sujo da cidade" e cheio de uma "horda de bandidos, ladrões e prostitutas totalmente depravadas". O nome acabou por ficar até aos dias de hoje.

Bettmann

Porém, a história mais popular sobre a origem do nome vem de um conto - "Dutch Fred the Cop" - em que um polícia está com o seu colega novato a observar o bairro. "Este lugar é o próprio Inferno", afirmou o polícia mais novo. "O Inferno é um clima ameno. Esta é a cozinha do inferno", respondeu Fred.

Nos dias de hoje, 'Hell's Kitchen' é um bairro muito animado com muitas atrações turísticas, lojas de luxo, muitas opções gastronómicas, espetáculos e teatros.

Bettmann

'Hell's Kitchen' significa, literalmente, um lugar ainda pior do que o Inferno. As cozinhas, especialmente as dos restaurantes, são extremamente quentes. Se o Inferno é tão quente que chega a ser insuportável, a cozinha do Inferno é ainda pior.

Para Gordon Ramsay, 'Hell’s Kitchen' é uma brincadeira com o significado literal da frase devido à personalidade vincada (e muitas vezes arrogante) que mostra ter no programa, chegando mesmo a lançar os insultos mais originais (e cruéis) aos concorrentes.

Assim, embora não haja certezas de que o programa seja chamado de 'Hell's Kitchen' devido ao que foi mencionado acima, é possível ver diversas semelhanças. Quem quiser cozinhar na cozinha de Gordon Ramsay deve estar preparado para algo muito pior do que o Inferno. O mesmo acontece com o temido chef Ljubomir Stanisic.