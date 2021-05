Instagram

Tatiana Valério, que se tornou conhecida depois de participar na primeira edição do programa da SIC Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, partilhou com os seus seguidores nas redes sociais duas fotografias que mostram que a sua filha é extremamente parecida consigo na mesma idade.

1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Tatiana com 3 meses. Maria com 3 meses. Se dizem que eu era mais gorda nunca mais sou vossa amiga”, escreveu a jovem da Margem Sul na legenda das imagens.

>> TATIANA VALÉRIO E JOÃO MENEZES DE ‘QUEM QUER NAMORAR COM O AGRICULTOR’: COMO ESTÁ A RELAÇÃO AGORA?

Os comentários não tardaram. “3 gerações iguais é impressionante”, “São todas iguais! Mães e filhas!!!”, “Vocês são três fotocópias”, pode ler-se entre muitos outros comentários.

Instagram

Recorde-se que a pequena Maria Constança nasceu a 1 de abril de 2020. A menina é fruto da relação de Tatiana Valério com Joaquim, que a jovem, alegadamente, conheceu durante as gravações do programa da SIC e que era amigo de João Menezes, o agricultor por quem se apaixonou na altura.